米スポーツ専門局『ESPN』は4日（日本時間5日）、「トレード期限プレビュー」と題して記事を公開。全30球団の補強動向などを分析した。今季のトレード期限は8月3日（日本時間4日）に設定されている。 ■「交渉に参加しない理由がない」 今回は『ESPN』の敏腕記者、ジェフ・パッサン氏が各球団の動向を予想。「売り手」「買い手」「中間」「買い手に回る可能性も……」の4タイプに30球団を振り分けた。