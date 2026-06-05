「配信はじまってからじゃなくて、その3時間の間に……」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、アイドルグループ・嵐の最終公演について語った――。佐久間宣行氏○「国民的イベントになった」「やっぱりさすが」5月31日に東京ドームで行われた「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の最終公演をもって、26年半にわたるグループ活動を終了した嵐。3日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週