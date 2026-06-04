RB大宮アルディージャは4日、和田拓也との契約満了を発表した。豊富な経験を持つベテランMFが、クラブを離れることとなった。現在35歳の和田はこれまで東京ヴェルディ、ベガルタ仙台、サンフレッチェ広島、横浜F・マリノス、横浜FCなどでプレイし、2024年夏に大宮へ加入。2017年以来のの復帰でもあり、その経験値と安定感でチームを支えた。在籍期間中は中盤のさまざまなポジションでプレイし、攻守両面で存在感を発揮。Jリーグ通