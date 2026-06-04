多量のタスクを悩みなく進めるにはどうすればいいか。UkiUki製作所代表の田村悠揮さんは「ビジネスでは5W1Hや3C分析といったフレームワークがあるが、僕が行き着いたのは最もシンプルな2つの○だ。はじめて取り組む仕事でも、迷わず思考の取っ掛かりをつかめる」という――。※本稿は、田村悠揮『考えてるつもりがなくなる。』（かんき出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／hikastock※写真はイメージです - 写真