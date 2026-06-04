ABCラジオなどで26年間にわたり活躍した小寺右子アナウンサーが、今年7月から報道記者へ転身することを発表。 6月3日（水）に放送された「桑原征平粋も甘いも」に、小寺アナと長年共演してきたサニー・フランシスさんがゲスト出演。出番を待ちきれないサニーさんがフライング乱入し、涙と爆笑のクロストークを展開。二人の偽らざる言葉で語られた小寺アナへの“贈る言葉”が込められたオンエアとなった