ABCラジオなどで26年間にわたり活躍した小寺右子アナウンサーが、今年7月から報道記者へ転身することを発表。 6月3日（水）に放送された「桑原征平 粋も甘いも」に、小寺アナと長年共演してきたサニー・フランシスさんがゲスト出演。出番を待ちきれないサニーさんがフライング乱入し、涙と爆笑のクロストークを展開。二人の偽らざる言葉で語られた小寺アナへの“贈る言葉”が込められたオンエアとなった。

©️ABCラジオ

フライング乱入の理由は「さりげない優しさ」？

「26年アナウンサーをやってきて、このまま楽な方へ流れたらあかんなと思う瞬間もあって……」

小寺アナがこれまでの歩みを真面目に振り返っていると、突如スタジオの扉が開いた。

サニー： じゃじゃじゃじゃーん！

小寺：ちょっと！まだ出番じゃないから！

桑原：来たー！サニーちゃん。それにしてもサニーちゃんはえらいな。13時半に局入りの予定が13時27分にはスタジオ入ってる。

サニー：14億人の中で唯一時間を守るインド人ですよ。

桑原：これがサニーちゃんのええとこやな。

サニー：最後のほうになると仰々しい花束とか出てくるでしょ？ 僕そういうの苦手だから、日曜日にさりげなくホールケーキ（800円）をプレゼントしたんです。そしたら小寺さん、もう泣き出しちゃって。

小寺：だって、まだ6月いっぱい出演があるのに「卒業」って書いたケーキ出してくるから（笑）。

桑原： 私なんか何も持ってきてへん……あ、でもバナナ3本渡したよ。



自宅全壊の震災経験、26年前の「原点」へ

小寺：今回、アナウンス部長が2000年の入社当時の新聞記事を見せてくれたんです。そこには「高校2年生で阪神・淡路大震災を経験し、自宅が全壊した小寺アナ。震災時にラジオの声に励まされた。その経験を基に素敵なアナウンサーになる」って書いてあって。

サニー：ちょっと待って。そんないい話、なんでメモ見ながら喋ってんねや。自分の家が全壊した話、覚えてないんかいな（笑）！

桑原：今回の1番のポイントやで。将来の夢を会社は覚えてんねん。将来報道記者になりたいって書いたんやろ？

小寺：報道記者になりたいとは書いてない（笑）でも、これまでアナウンサーとしてはそういう経験になかなか携われなかったですが、今回、報道記者になることで、ようやくその原点に近い現場に立てる、という決意なんです。

サニー：まあまあ、入社するときはみんな綺麗事（建前）書くんですよ（笑）。

小寺：もう、台無しやわ（笑） でもこれがこのお二人のいいところ。来週のラスト出演まで、しっかり走り抜けます！

「ただ者ではないぞ」と直感した出会い

番組の企画で、それぞれから小寺アナへ贈る言葉を伝える展開に。先に伝えたのは征平さん。

桑原：あなたは外から見ていた小寺右子と全く違いました。番組が始まった1回目から、これはただ者ではないぞと。これほどまで細やかな人情で、そして西宮のお嬢さんで、思っていたイメージと違うなと。誰もが言いたいこと、聞きたいことを言ってくれる。ええ人と出会った！というのが私の最初の印象でした。そして、サニーちゃんと番組を聴くと「ここまで弾むか」と。俺はここまで弾んでない。「サニーちゃんに負けたな」と。それはあなた（小寺アナ）を介して、ほんまに上手いことのっていくねん。まるで名馬のように使いこなしてる騎手と、それにちゃんと応える小寺右子。えらいもんやな。アナウンサーという天職を辞めてしまう、こんな残念なことはありません。

征平さんからの贈る言葉に涙をみせる小寺アナ。続けてサニーさんからの贈る言葉の番に。

「地に足が着いてる人」サニーさんからみた小寺アナとは

サニー：この人はねどんな仕事を与えても、上手くこなせるはずですよね。だからどこにおったって一緒ですよ。

桑原：小寺アナとの思い出はある？

サニー：思い出…何にもない（笑）でも、（小寺アナは）温かさがあるんですよ。その地に足が着いてる人間やなっていうのが分かるんですよね。家庭があって、子供がいて、僕も家庭があって、子供がいて。そういう共通点があるから、同じプラットフォームにいるなっていう感じがあるんですよね。

番組以外でもやりやすいというのが僕の中にあったんですけど、そんな中である日、（小寺アナが）インド行きたいって言い出してね。また適当なこと言ってるなと思ったら本当に行くことになって。気づいたらインドで合流してるんですよ。

どこか照れ隠しのジョークを交えつつも、お互いへのリスペクトと深い信頼関係が滲み出た今回の放送。対談ではこの後、ガンジス川に流されるのはどちらか、という話題でさらに盛り上がりを見せた。



「桑原征平 粋も甘いも」で放送された対談の全編は、radikoタイムフリーでお楽しみいただけます。