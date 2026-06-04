「坂口さんは現在、10月クールの主演ドラマの撮影中。地上波での放送だけでなく18の国と地域でも放送・配信される一大プロジェクトで、通常のドラマより予算も多く、フジテレビとしては史上最大規模といっても過言ではありません。坂口さんの気合の入り方も段違いのようです」

こう語るのは制作関係者。10月クールのドラマ『kiDnap GAME』（フジテレビ系）で主演を務める坂口健太郎（34）は、役作りに努めているようだ。

「ドラマの公式サイトによると、坂口さんは刑事役。《捜査で走り回ったり闘うシーンも出てくるので、少し体重を増やしたり、トレーニングをしたり準備しました》と綴っていました」（前出・制作関係者）

5月22日には、共演のイ・ジュンギ（44）との動画がドラマ公式Xで公開された。短髪にヒゲ、そして以前より恰幅がよくなった坂口の姿が印象的で、X上ではこんな声が。

《坂口健太郎？！ 誰かわからなかったよ》

《えっ右側が坂口健太郎さんですか？ いつからこう… 私の思う坂口健太郎とちょっと違います》

《坂口健太郎、ゴツくなったな》

いっぽう、坂口といえば昨年9月に「週刊文春」が報じた“三角関係報道”が世間に衝撃を与えた。

「坂口さんは年上の一般女性と同棲生活を送る傍ら、永野芽郁さん（26）とも親密な関係に陥っていたと報じられました。爽やかな印象のあった坂口さんにしては意外なスキャンダルでした」（スポーツ紙記者）

しかし最近は、こうした恋愛沙汰とも距離を置いているようで……。

「数カ月前、坂口さんは親しい芸能関係者に永野さんとの現在の関係を聞かれ、“もう彼女と連絡をとることはない”と話していたそうです。今は恋人はいないともいい、『kiDnap GAME』の撮影に専念しているようです」（前出・制作関係者）

三角関係報道で一度は離れたファンも、『kiDnap GAME』で戻ってくるはずーー。