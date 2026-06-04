ライアンエアーは、ジェット燃料の80％をヘッジしていることを明らかにした。2027年4月までに使用するジェット燃料の80％を、1バレルあたり約67米ドルでヘッジしているという。ヘッジされていない20％の価格は急騰の影響を受けており、乗務員の給与の大幅な引き上げによる影響を加味すると、単位コストは1桁台半ばの割合で上昇する可能性があるという。欧州のジェット燃料は、西アフリカや南北アメリカ、ノルウェーから調達されて