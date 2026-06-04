アクションカメラメーカー大手のGoProが「事業を今後12か月継続できるかについて重大な疑義がある」とする内容を、2026年6月1日付のアメリカ証券取引委員会提出資料で示しました。資金繰り悪化の背景には売れ行きの鈍化やメモリ関連コストの急上昇があります。Date of Report (Date of earliest event reported): June 1, 2026https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001500435/c68e0973-5303-48d1-bc65-54a4b2e99fd4.pdfGoPr