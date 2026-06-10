女優の西野七瀬が、コンビニでのうっかりミスを告白するも、国際ジャーナリストから危険性を指摘され、スタジオが騒然となる一幕があった。【動画】西野七瀬、旅行先でのプライベートショット『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』はYouTube登録者数累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を『愛とロマ