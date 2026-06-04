主婦と生活社は、『まだ早い！！(コミック) 5』(漫画：吉田 世、原作：平野あお、キャラクター原案：安野メイジ)を2026年6月5日(金)にPASH!コミックス【電子書籍】より発売する。■『まだ早い！！(コミック) 5』漫画：吉田 世原作：平野あおキャラクター原案：安野メイジ発売日：2026年6月5日定価：800円＋税※本書は電子版のみの発売＜あらすじ＞魔物化した親友ローズがフーリンに襲いかかった瞬間──運命の伴侶であるギルフォー