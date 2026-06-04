おいかけっこラブ、ついに完結！『まだ早い！！(コミック) 5』、6/5発売
主婦と生活社は、『まだ早い！！(コミック) 5』(漫画：吉田 世、原作：平野あお、キャラクター原案：安野メイジ)を2026年6月5日(金)にPASH!コミックス【電子書籍】より発売する。
■『まだ早い！！(コミック) 5』
漫画：吉田 世
原作：平野あお
キャラクター原案：安野メイジ
発売日：2026年6月5日
定価：800円＋税
※本書は電子版のみの発売
＜あらすじ＞
魔物化した親友ローズがフーリンに襲いかかった瞬間──
運命の伴侶であるギルフォードが助けに入るも、
彼は魔法の影響を受け目が見えなくなっていた。
友達を助けたいと願うフーリンと、魔物を討つために闘うギルフォード。
ついに出会った二人の想いは交わることができるのか？
逃げるぽっちゃりお嬢様と運命の伴侶探しに奔走する皇子が
学園を舞台に繰り広げる
会えそうで会えないドタバタ追いかけっこラブ、堂々完結！
■『まだ早い！！(コミック) 5』
漫画：吉田 世
原作：平野あお
キャラクター原案：安野メイジ
発売日：2026年6月5日
定価：800円＋税
※本書は電子版のみの発売
＜あらすじ＞
魔物化した親友ローズがフーリンに襲いかかった瞬間──
運命の伴侶であるギルフォードが助けに入るも、
彼は魔法の影響を受け目が見えなくなっていた。
友達を助けたいと願うフーリンと、魔物を討つために闘うギルフォード。
ついに出会った二人の想いは交わることができるのか？
逃げるぽっちゃりお嬢様と運命の伴侶探しに奔走する皇子が
学園を舞台に繰り広げる
会えそうで会えないドタバタ追いかけっこラブ、堂々完結！