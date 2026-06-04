主婦と生活社は、『まだ早い！！(コミック) 5』(漫画：吉田 世、原作：平野あお、キャラクター原案：安野メイジ)を2026年6月5日(金)にPASH!コミックス【電子書籍】より発売する。



■『まだ早い！！(コミック) 5』

漫画：吉田 世

原作：平野あお

キャラクター原案：安野メイジ

発売日：2026年6月5日

定価：800円＋税

※本書は電子版のみの発売

＜あらすじ＞

魔物化した親友ローズがフーリンに襲いかかった瞬間──

運命の伴侶であるギルフォードが助けに入るも、

彼は魔法の影響を受け目が見えなくなっていた。

友達を助けたいと願うフーリンと、魔物を討つために闘うギルフォード。

ついに出会った二人の想いは交わることができるのか？

逃げるぽっちゃりお嬢様と運命の伴侶探しに奔走する皇子が

学園を舞台に繰り広げる

会えそうで会えないドタバタ追いかけっこラブ、堂々完結！