髪のうねりや広がりが気になる梅雨の時期が近づくと、ストレート系の施術を検討する人が増えます。そこで選択肢になるのが、「縮毛矯正」「酸性ストレート」「髪質改善トリートメント」の3つではないでしょうか。しかし、それぞれの仕上がりや効果が異なるため、どれを選べばいいのか迷う人も多いと思います。今回は、それぞれの特徴と向いている髪質、施術後の注意点をヘアサロン「GARDEN」のアートディレクターで美容師の津田