7回の好機で申告敬遠→今季7個目でナ・リーグ1位タイ

【MLB】ドジャース 6ー5 Dバックス（日本時間3日・アリゾナ）

ドジャース・大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で先発出場。7回の好機で申告敬遠され、敵地にもかかわらずブーイングが発生。珍しい光景に対し、米ファンの間で物議を醸している。

4-2と2点リードで迎えた7回の第4打席だった。先頭のラッシングが二塁打を放ち、続くフリーランドが犠打で繋いで大谷に好機で打席が回る。しかし、相手陣営はすぐさま敬遠を選択した。大谷との勝負を避けた決断に対し、敵地にもかかわらず球場内には異例のブーイングがこだました。なお、直後に次打者のパヘスが犠飛を放ち、ドジャースは追加点を奪っている。

大谷の申告敬遠は今季7個目となり、ジェームズ・ウッド外野手（ナショナルズ）に並んでナ・リーグ1位タイとなった。この日は第1打席で右翼線への二塁打を放ち6試合連続安打をマークすると、2回の第2打席でも右翼線へ運び快足を飛ばして三塁を陥れていた。

MLB公式インスタグラムは「ショウヘイが敬遠され、ドジャースファンがアリゾナでブーイング」とし、敵地でのブーイングを伝えると、ファンの間では、球界最高のスターと勝負しないことに対して議論が巻き起こった。

「オオタニじゃなくてDバックスにブーイングしてるんだよ」「公平に言わせてもらえば、彼らはオオタニを見るためだけに来場したんだ」「大谷がボールを『打つ』ところを見るためにチケット代を払っているんだ」といった声が上がる一方で、敵軍ファンからは「みんな『にわかファン』ばかり」「何でもドジャースがらみで投稿したがるんだな」といった声が寄せられた。（Full-Count編集部）