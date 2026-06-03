【その他の画像・動画等を元記事で観る】5月27日に初の配信シングル「わたしのリアル」をポニーキャニオンよりリリースした、共感系メタルアニソンユニット・METANICK（読み：メタニック）が、この夏開催される2つのライブイベントへの出演を発表した。8月1日には、池袋エリアで開催される『Harezaの日 6th Anniversary SUMMER FESTIVAL 2026』への出演が決定。本イベントは「Hareza池袋」のグランドオープン6周年を記念して7月31