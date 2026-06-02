先週見つかった遺体の身元が米国立研究所の職員、メリッサ・カシアスさんと特定された/New Mexico Department of Public Safety via CNN Newsource（CNN）米ニューメキシコ州北部の国有林でハイカーが先週発見した遺体について、当局は約1年前に消息を絶ったロスアラモス国立研究所の職員、メリッサ・カシアスさんであると確認した。遺体はカシアスさんが失踪してから約11カ月後の5月28日に発見された。場所はカーソン国有林のマク