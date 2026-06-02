6月2日は「ローズの日」です。JR博多駅では、構内を行き交う人にバラの花が配られました。福岡県産の5つの品種のバラ合わせて1000本を、JR博多駅の駅長らが、駅を利用する一人一人に感謝を込めて手渡しました。6月2日の「ローズの日」は、大切な人にバラを贈り感謝を伝える日とされています。福岡県は全国有数のバラの産地であることから、JR九州が福岡県花卉農業協同組合と共同で企画しました。また、中央改札口の前