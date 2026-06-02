台風６号（チャンミー）は２日夜にかけて、九州南部にかなり接近する見込みです。３日には西日本から東日本の太平洋側にかなり接近するおそれがあります。西日本では３日にかけて、東日本太平洋側では３日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。九州南部、四国地方、近畿地方、東海地方では、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。 【画像をみる】