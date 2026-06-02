台風６号（チャンミー）は２日夜にかけて、九州南部にかなり接近する見込みです。３日には西日本から東日本の太平洋側にかなり接近するおそれがあります。西日本では３日にかけて、東日本太平洋側では３日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。九州南部、四国地方、近畿地方、東海地方では、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

【画像をみる】台風の進路予想、6日までの雨風シミュレーション

＜気象概況＞

台風６号は、２日午後４時には種子島の北約３０キロにあって、１時間におよそ３５キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、最大風速は２５メートル、最大瞬間風速は３５メートルとなっています。

台風は、次第に東よりに進路を変えて本州南岸を進み、関東甲信地方には３日朝から夕方にかけて接近する見込みです。

線状降水帯半日前予測

大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間です。

東海地方

静岡県：３日明け方から昼前にかけて

愛知県：３日未明から朝にかけて

三重県：２日夜遅くから３日朝にかけて

近畿地方

奈良県：２日夜遅くから３日明け方にかけて

和歌山県：２日夜遅くから３日明け方にかけて

四国地方

徳島県：２日夜のはじめ頃から３日未明にかけて

高知県：２日夜のはじめ頃から３日未明にかけて

九州南部・奄美地方

宮崎県：２日夕方

＜防災事項＞

西日本では３日にかけて、東日本では３日は、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。東北太平洋側では３日から４日にかけて注意・警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

＜雨の予想＞（多い所）

３日午後６時までの予想２４時間降水量

東北地方 １００ミリ

関東甲信 ３００ミリ

東海地方 ３５０ミリ

近畿地方 ３００ミリ

四国地方 ２５０ミリ

九州北部 １００ミリ

九州南部 ８０ミリ

＜風の予想＞

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東海地方 ２０メートル（３０メートル）

近畿地方 ２５メートル（３５メートル）

中国地方 ２０メートル（３０メートル）

四国地方 ２５メートル（３５メートル）

九州北部 ２３メートル（３５メートル）

九州南部 ２５メートル（３５メートル）

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東海地方 ２５メートル（３５メートル）

近畿地方 ２５メートル（３５メートル）

中国地方 ２０メートル（３０メートル）

四国地方 ２５メートル（３５メートル）

東北地方 ２０メートル（３０メートル）

関東甲信 ２５メートル（３５メートル）