東北電力と東北電力ネットワークは6月2日、両社が関係する訴訟で社員が裁判所の許可を取らずに法廷でのやり取りを録音していた事案を複数件確認したと発表しました。 東北電力新潟支店によりますと、他の電力会社が同様の事案を公表したことを受け5月から社内調査を実施。過去10年間にさかのぼって調査し、2017年の事案をはじめ複数の訴訟で社員による無断録音を確認したとしています。いずれも社内報告を目的にしてい