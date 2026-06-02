航空各社によりますと、台風6号の影響で6月2日、福岡から宮崎、鹿児島、熊本の天草に向かう便は、全便の欠航が決まっています。また、沖縄の那覇行きも一部が欠航しています。航空各社は、最新の情報を確認するよう呼びかけています。