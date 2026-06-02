名門校の誇り朝ドラことNHK連続テレビ小説「風、薫る」の人気が完全に定着したようだ。主人公はトレインドナース（教育を受けた看護婦）を目指す一ノ瀬りん（見上愛）と大家直美（上坂樹里）。モデルは大関和と鈴木雅だ。この2人とNHK出身のフリーアナ・膳場貴子氏（51）、同・和久田麻由子氏（37）には共通点がある。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】ヌーディーなドレスを身にまとった元NHK・和