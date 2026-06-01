選手をスカウティングする基準や方法はいくつかあるだろう。どこに着目し、何を一番に評価し、何に可能性を感じ、何を避けるべきか。その取捨選択、序列で“目利きかどうか”が分かれる。スカウトだけでなく、指導者も慧眼こそが何よりも求められる。選手のプレーを改善し、修正し、進化を遂げさせるのは仕事だが、まずは実力や適性やキャラクターを見極められなかったら、何をしても効果は薄い。たとえチーム全体を鼓舞するモ