［国際親善試合］日本 １−０ アイスランド／５月31日／国立競技場５月31日に行なわれた親善試合のアイスランド戦、日本は終了間際の87分に小川航基が決勝ゴールを挙げ、１−０で競り勝った。日本のシステムはお馴染みの３−４−２−１。アイスランドは基本的に４−２−３−１だが、ボランチのMF16番ステファン・テイトゥル・ソルダルソンを軸に、彼がDFの間に下がることでビルドアップ時に３枚回しに変形したり、自陣守備時は