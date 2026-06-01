家でも学校でも職場でも大活躍の付箋紙ですが、デスクトップや壁に貼ろうとしたら、無駄に反り返っちゃって、地味に困ることはありませんか? でも大丈夫。この動画を見れば、そのプチストレスも一発で解決です!東京・日本橋にある特殊製本会社「小林製本」が、目から鱗の付箋紙術を公式Xにポストしたところ、「すごい!」「知らなかった!」と大きな反響が寄せられています。ちなみにですが付箋紙の豆知識。. 粘着部分に対して横から