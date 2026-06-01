岡田好平さん提供：香川県 議会事務局 元土庄町長の岡田好平さんが5月30日、老衰のため亡くなりました。91歳でした。 土庄町によりますと、岡田さんは1982年8月から2003年2月まで香川県議会議員を務めました。そのうち、1995年5月から1年間は副議長を、1998年5月から1年間は議長を務めていました。その後、2006年1月に土庄町長に当選し、2014年1月までの2期の間、務めました。 通夜は6月1日午後6時から、告別式は2日午