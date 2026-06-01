6月1日、県内は高気圧におおわれ晴れて気温が上昇、新潟市秋葉区では34.7℃まで上昇し、猛暑日に迫る暑さとなりました。このほか午後3時現在、三条33.5℃、長岡33.1℃、魚沼市小出32.7℃、新潟市中央区30.3℃など県内に28ある観測地点のうち15地点で、30℃以上となり、多くの地点で“今年最高”を記録しています。気温が平年より高い状態はしばらく続きそうですが、2日は台風6号が奄美大島付近から四国の南へ進み、前線が西日本を