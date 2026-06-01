ダンスを披露した「MITOYO DANCE CREATORS！」父母ヶ浜三豊市仁尾町仁尾 フォトスポットとして有名な香川県三豊市の父母ヶ浜を舞台に、地元の児童らが30日、夕日の中でダンスを披露しました。 父母ヶ浜で踊りを披露したのは、ダンスパフォーマンス集団「MITOYO DANCE CREATORS！」。 三豊市や観音寺市などの小学生や65歳以上のメンバー、さらにプロダンサーなど総勢30人余りです。 白い衣装