華麗なる家庭で育ち、言いたいことを遠慮なく口にする長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が、世間をザワつかせている社会現象について独自トークを繰り広げる『ザワつく！金曜日』。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！番組では、クイズ対決する際、正解者のみが食べられる“ごほうびグルメ”として知る人ぞ知るスイーツが次々登場するのが見もののひとつだ。堂島ロールの製造元で、デパ地下を中心に絶大な