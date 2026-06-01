中国では、全国的な気温上昇に伴い、夏場の飲料水市場が在庫確保の繁忙期を迎えています。データによると、市場の「主役」は、従来の無糖炭酸飲料や無糖茶から、栄養ウオーターや電解質ウオーター、プロテインウオーターなど多様な新商品へと移行しています。中国で今年の飲料水販売は例年とは異なる様相を見せており、従来の炭酸飲料の販売はほぼ横ばいで、各種茶飲料の人気も依然として高い一方、機能性や栄養価を重視する新商品