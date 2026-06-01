菓匠三全は、羽田空港第1ターミナルに和洋菓子ブランド「HONMIDO」の期間限定ショップを6月1日にオープンした。和の素材に洋の要素を組み合わせた菓子を展開するブランドで、「本実堂サンド」や「本実堂ほろほろクッキー」、季節商品の「本実堂コーヒーゼリー」などを販売する。代表商品「本実堂サンド」は、淡雪に薄く焼き上げたラング・ド・シャを重ね、和三盆糖のプレーンと抹茶の2種を詰め合わせる。価格の一例は、「本実堂サ