見ごろを迎えたバラ5月25日撮影（提供：おかやまフォレストパーク ドイツの森） 岡山県赤磐市のおかやまフォレストパーク ドイツの森でバラの花が見頃を迎えています。 ドイツの森では、バラ園のほか園内各地に約100種類1000株のバラが植えられています。黄色や赤色などに加え、人気の薄いピンク色などの花が咲き誇り、訪れた人を楽しませています。 おかやまフォレストパーク ドイツの森により