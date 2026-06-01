ファジアーノ岡山 サッカー明治安田J1百年構想リーグの順位決定プレーオフ第1戦、ファジアーノ岡山は31日、JFE晴れの国スタジアムで浦和レッズと戦いました。 J1を東西10チームずつに分けて行われた「百年構想リーグ」で西側6位だったファジアーノ。J1・20チーム中の11位と12位を決めるプレーオフの相手は、東側6位の浦和です。 30℃を超える厳しい暑さの