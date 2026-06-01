岡山市の新庁舎 岡山･北区 岡山市の新庁舎が完成し、大森市長は「市民に親しまれる庁舎にしたい」と期待を述べました。 岡山市は、現在の本庁舎の南側に17階建ての新庁舎を整備しました。総事業費は約328億円です。 現在は、本庁舎や分庁舎に分かれている窓口を集約しているため、市は、市民にとって便利になるとしています。 15階には、誰でも利用できる展望テラスを設けています。 市は今後、順次移転作業