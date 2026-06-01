リゾナーレ熱海は、熱海海上花火大会をテーマにした「花火アフタヌーンティー」を6月1日から9月30日まで提供する。色鮮やかな花火を表現したマカロン、口の中でパチパチと弾ける食感が楽しめるチーズケーキなど花火の情景を表現したスイーツを花火大会のフィナーレを飾る「空中ナイアガラ」をイメージしたデザインのスタンドで提供する。ウェルカムドリンクには花火の移ろう色彩を表現したフローズンモクテルを用意し、青色のドリ