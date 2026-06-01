俳優の小池徹平（40）が31日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。子育てのルーティンを明かした。小池は2018年に女優の永夏子と結婚。現在は6歳の長男と5歳の次男を育てている。MCで俳優の山崎育三郎に「どんなパパなんですか？」と聞かれると、「長男が今年の4月から小学校に入学して、下が年長になったんですけど、大変ではあり手のかかる小学校に入るまでの時期を1秒も逃したくないとい