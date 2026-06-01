一般社団法人全国清涼飲料連合会（全清飲）は、三菱UFJフィナンシャルグループ（以下、MUFG）とペットボトルの水平リサイクル「ボトルtoボトル」を推進する実証実験を開始。同時に、「ボトルtoボトル」推進事業者を対象とする初の感謝状をMUFGに贈呈した。全清飲の森本真治専務理事は「『ボトルtoボトル』において、家庭外の使用済みペットボトルの回収における品質向上は非常に重要。大型ビル全体で、使用済みペットボトルの