中国メディアの環球時報は30日、「中国の辺境の省が大規模インフラプロジェクトを通じて世界の観光客を引き付けている」とするイタリアメディアの記事を紹介した。記事はまず、「これらのプロジェクトは、高度な土木技術とアドベンチャーツーリズム、そして高級ホテルサービスを融合させたものだ」とし、2024年4月に完成・開通した南西部の貴州省にある龍里河大橋について触れ、「省都の貴陽市から龍里の大草原までの所要時間を1時