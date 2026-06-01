中国メディアの参考消息によると、中国のトレンドやぜいたく品市場を分析する米ウェブサイトのジンデイリーはこのほど、グローバルブランドが中国に先行進出する理由は「首発経済（デビューエコノミー）」にあるとする記事を掲載した。デビューエコノミーとは、新製品や新技術、新サービスを世界に先駆けて発表したり、海外ブランドの1号店を誘致したりして消費を喚起する中国の経済戦略のこと。記事はまず、2025年に中国の財務部