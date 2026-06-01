複数の情報筋が米CBSに語ったところによると、トランプ米大統領は中国の習近平国家主席の今秋の訪米に先立ち台湾の頼清徳総統と電話会談を行わない見通しだ。仏RFIの中国語版サイトが5月30日付で報じた。記事によると、習氏は5月中旬のトランプ氏との会談で、「台湾問題は中米関係において最も重要な問題だ」とし、「対処を誤れば、中米関係全体を非常に危険な状況に追い込む」と述べた。トランプ氏は5月中旬、台湾への新たな防衛