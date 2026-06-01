現地6月3日から開幕するバレーボールの国際ビッグイベント「ネーションズリーグ2026」。女子日本代表にとって今季最初の公式戦となる大会に向けて、石川真佑は言葉に熱を乗せて意気込んだ。「ネーションズリーグで優勝する、という目標を自分たちで立てたので、口にしたからには達成しなければいけません。では、そのために何をしなければならないか。大会が始まれば試合を重ねていくごとに課題が見えてくると思うので、それを1