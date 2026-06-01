評価が低い人は、能力が低いのではない。「評価につながる行動」を知らないだけだ。たとえば、ちゃんと挨拶しているのに、なぜか信頼されない。評価が上がらない。そんな違和感を覚えたことはないだろうか。多くの人は「挨拶していれば十分」と考えているが、実際にはその“相手の選び方”で差がついているかもしれない。815社・17万人の働き方を分析してきた専門家・越川慎司氏によれば、評価されている人たちの挨拶には「ある共