元福岡放送アナウンサーのニュースキャスター阿部まみが31日にインスタグラムを更新。トルコを訪れたことを報告した。阿部キャスターは「カッパドキアとイスタンブールへ。壮大な自然や歴史ある街並み、美しいモスクに心を奪われました。今回は母との旅」とコメントし、旅行の様子を写真や動画で投稿した。タートルネックのリブニットを着用。ジーンズと合わせたカジュアルなコーディネートを披露している。この投稿にフォロワーか