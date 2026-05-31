2026年5月23日、中国のSNS・小紅書（RED）に「なぜ初期の『名探偵コナン』には淡い哀愁が漂っていたのか」と題した投稿があり、中国のネットユーザーの反響を呼んでいる。投稿者はまず、「昭和、ネオン、自動車、レストラン、カラオケ、宴会、あたたかな光の中に広がる色彩のきらめき。その華やかさの背後には、常にどこか冷たい色合いの霧がうっすらと漂っている。寺院、山桜、雪女、かがり火、山荘、崩れた橋、伝説、甲冑、武士