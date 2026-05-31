「アライバルビザ」は本来、到着した空港や国境の入国審査カウンターでその場でビザを申請・取得できる制度を指すが、中国の若者の間では最近、旅行先で有名な観光スポットなどに行って、どの都市に行ったか一目でわかる写真や動画を撮影するという意味で使われるようになっている。中国新聞網が伝えた。「00後（2000年以降生まれ）」の旅行好きな張天（ジャン・ティエン）さんのスマホにはさまざまな都市で撮影した「アライバル写