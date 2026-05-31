落語家の春風亭一之輔（48）が31日、日本テレビ系「笑点60周年SP」後に放送された「真相報道バンキシャ!」の生中継にゲスト出演。キレのあるツッコミを披露した。笑点メンバーは番組終了後、後続の「バンキシャ!」の生中継に登場。番組MCを務める同局の石川みなみアナ（29）から長く続く番組の秘訣を聞かれ、「思ったことをはっきり言うことですね」と返答。石川アナが「報道番組なんですけどはっきり言った方が…」と言ったタイ