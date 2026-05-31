トリファは、空港ラウンジ予約機能「ラウンジパス」の提供を5月12日に開始した。年会費や会員登録なしで、フライトに合わせてアプリから対象ラウンジを都度予約し、入室できるシステム。対象は日本や韓国、台湾、アメリカ、タイ、ベトナム、フランスなど約140カ国の空港にある1,400以上のラウンジで、出発時や乗継時に利用できる。利用者はアプリ内で空港とラウンジを選び、購入後にアプリに表示される二次元コードをラウンジ受付