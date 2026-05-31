森保一監督が率いる日本代表は、５月31日に国際親善試合でアイスランド代表と対戦する。国立で行なわれる北中米Ｗ杯の壮行試合。スタメンは以下のとおり。GK１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）DF22 吉田麻也（LAギャラクシー／アメリカ）(C)４ 板倉滉（アヤックス／オランダ）15 冨安健洋（アヤックス／オランダ）MF／FW６ 遠藤航（リバプール／イングランド）14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）10 堂安律（フランクフルト／