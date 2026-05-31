日本代表は５月31日、国際親善試合でアイスランド代表と対戦する。この一戦を前にスターティングメンバーが発表された。６月11日に開幕する北中米ワールドカップを目前に控えた森保ジャパンにとって、アイスランド戦は本大会前最後の実戦。この試合のスタメンには吉田麻也、遠藤航、冨安健洋らが名を連ねた。 先発メンバーは以下のとおり。GK１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）DF４ 板倉滉（アヤックス／オランダ）15