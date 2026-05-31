カラフルなジャガイモをゲーム感覚で掘り起こす体験が群馬県富岡市で行われています。 富岡市妙義町の畑に植えられているのは、赤や紫、黄色といった５品種のジャガイモです。約１０００株がランダムに植えられていて、引き抜くまでどの品種が出るか分からない収穫体験を楽しむことができます。 収穫体験は遊びを取り入れた農業を行う元県庁職員の加藤史也さんが４年前から始めたものです。 体験では畑の中から６つの